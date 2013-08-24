Лебедєв вручив чергові військові звання командному складу Збройних Сил

У заході взяли участь Міністр оборони України Павло Лебедєв, начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Володимир Замана, заступники глави оборонного відомства та заступники начальника Генерального штабу ЗС України, командувачі видів Збройних Сил України, керівники структурних підрозділів Міністерства оборони та Генерального штабу ЗС України, військовослужбовці.

Вітаючи присутніх Міністр оборони України Павло Лебедєв підкреслив, що сьогодні у присутніх в Орденській залі два свята – 22 річниця Незалежності України і отримання військових звань генералами та адміралами.

– Для кожного військовослужбовця отримати генеральські погони – це мрія, яка була ще на початку військової кар’єри, коли він вперше одягнув курсантські погони. Тепер ця мрія збулася! – наголосив Міністр оборони України Павло Лебедєв.