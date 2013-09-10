На Дніпропетровщині відкрито пам’ятну дошку засновнику селища Гвардійське

У далекому 1957-му році, саме під керівництвом ще тоді полковника Бориса Сергійовича Панєвіна, в Новомосковському районі, на базі 42-ї гвардійської стрілецької дивізії була сформована однойменна гвардійська танкова дивізія. А в західній частині загальновійськового полігону, над лівим берегом річки Самара, розпочалося будівництво військового містечка – селища Гвардійське.

У церемонії відкриття пам’ятної дошки засновнику селища взяли участь керівники районної та селищної влади, командування Черкаського гарнізону, військовослужбовці окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади та зенітного ракетного полку, рідні і близькі бойового генерала, ветерани військової служби, учнівська молодь та місцеві мешканці.

Відкриваючи захід, командир зенітного ракетного полку полковник Олександр Кравченко зазначив, що саме його військова частина на сьогоднішній день є єдиною в гарнізоні, яка колись входила до складу 42-ї гвардійської танкової дивізії 6-ї гвардійської танкової армії.

Офіцер також зазначив, що військовослужбовці полку протиповітряної оборони і в подальшому будуть наслідувати той приклад героїзму, честі, мужності, доблесті, який був притаманний таким видатним постатям як генерал-майор Борис Панєвін.

На завершення урочистого заходу, учасники поклали гірлянду “слави” і квіти до пам’ятної дошки бойового генерала та засновника військового селища. Після цього, на його честь пролунав салют зі стрілецької зброї.

Довідка. Виникнення селища Гвардійське тісно пов’язане з історією формування 42-ї гвардійської танкової дивізії. Формування якої здійснювалось на ділянці місцевості в західній частині Новомосковського полігону (пізніше – Новомосковського навчального центру).

З початку 1957 року частини та підрозділи дивізії були розташовані на піщаних барханах покритих піском, кущами та оточених з 3-х боків річкою Самара. Не було питної води, доріг, мосту через річку.

Будівельні роботи проводились під керівництвом командуючого військами Київського військового округу маршала Радянського Союзу Чуйкова В. І., який наказав командиру 42-ї гвардійської танкової дивізії, ще тоді полковнику Борису Панєвіну залучити до виконання завдань будівництва два мотострілецьких батальйони, інженерно-саперний батальйон та саперні взводи частин.

Одним із перших збудованих об’єктів був дерев’яний місток через річку Самара, а в подальшому до 13 серпня 1957 року, на День будівельника, були здані в експлуатацію 10 казарм, 48 офіцерських будинків, водокачка – так з’явилася вулиця Танкова.

Будівництво об’єктів селища рухалося швидкими темпами під керівництвом командирів 42-ї гвардійської танкової, а згодом і 93-ї мотострілецької дивізії, зокрема, нині генерала армії України Олександра Кузьмука, генерал-полковника Володимира Можаровського, генерал-лейтенантів Анатолія Пушнякова та Сергія Бессараба, генерал-майора Ігоря Бочарова, полковника Віктора Тарана та інших.

Враховуючи великий внесок військовослужбовців у розбудову селища, Гвардійська селищна рада на 20 сесії 5 скликання від 12.04.2007 року вирішила вважати днем заснування селища 10 вересня 1957 року.