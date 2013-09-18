Розпочався другий етап робіт на затонулому підводному човні “Щ-216”

Головною метою заходів з обстеження підводного човна, що згідно рішенням командувачів Військово-Морських Сил Збройних Сил України (ВМС ЗС України) і Чорноморського флоту Російської Федерації (ЧФ РФ) здійснюються спільним суднопідйомним загоном під керівництвом начальника Центру пошукових і аварійно-рятувальних робіт ВМС ЗС України капітана 1 рангу Віктора Двухшорстнова, є визначення можливості його підйому на поверхню. До проведення другого етапу підводно-технічних робіт від українських ВМС залучені рейдовий буксир “Кременець” з водолазною групою на борту, санітарний катер “Сокаль” з медичною групою та евакуаційними засобами на борту, а також морське водолазне судно “Нетішин” з водолазною групою на борту; від ЧФ РФ – рятувальне судно “Епрон” з водолазною групою на борту і кілекторне судно “КІЛ-25” з комплектами рейдового обладнання на борту.

Для прийняття остаточного рішення щодо можливості підйому підводного човна на поверхню, сплановано проведення обстеження об’єкту групою водолазів ВМС ЗС України і ЧФ РФ. Зокрема, в ході другого етапу підводно-технічних робіт планується провести водолазні роботи щодо обстеження конструктивних елементів підводного човна, а також підйом окремого устаткування та елементів корпусу підводного човна з метою ідентифікації.

Вчора в другій половині дня силами суднопідйомного загону піднято на поверхню 45-ти міліметрову кормову артилерійську установку з фрагментами корпусу “Щ-216”. Її перевантажено на борт рейдового буксирного судна “Кременець”.

За підсумками другого етапу планується сформувати детальний обрис об’єкту для прийняття рішення щодо можливості підйому.

Як раніше повідомлялося, на першому етапі, що тривав з 21 по 25 серпня, було здійснено первинне обстеження підводного човна “Щ-216”.