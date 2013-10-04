Українці у ДР Конго виконують завдання Місії ООН зі стабілізації

А середній наліт на одного льотчика складає майже 12 годин.

Розпорядок дня українських льотчиків доволі напружений, адже мінімальний час від отримання команди Керівництва Місії ООН до вильоту вертольотів становить тридцять хвилин. Вже задовго до цього бойові машини мають бути готові до польоту, тож офіцери та військовослужбовці служби за контрактом інженерно-авіаційної служби загону розпочинають свій день на аеродромі близько 5-ї години ранку. Щоденно проводяться роботи щодо обслуговування вертольотів та підготовки авіаційної техніки до виконання завдань до польотів та після них. Для льотного складу та посадових осіб напередодні проводиться постановка завдань та підготовка до вильотів. Екіпажі вивчають маршрути польотів, метеорологічні дані, запасні аеродроми в районах виконання завдань, курс зльоту і посадки, висоту над рівнем моря.

Ще одним елементом вдосконалення професійних навичок льотчиків загону стали навчально-тренувальні польоти вночі.

– Основна мета польотів у темну пору доби – відновлення навичок у техніці пілотування в простих метеорологічних умовах, продовження та отримання допусків за видами підготовки або за вправами, – розповів командир 18-го окремого вертолітного загону, льотчик-снайпер полковник Андрій Когут. Офіцер наголосив, що усі льотчики під час польотів продемонстрували високий вишкіл і приймали правильні рішення.

Водночас в усіх трьох таборах базування національного контингенту у ДР Конго проводяться ремонтні роботи, облаштування території, обслуговування автомобільного транспорту тощо. Особовий склад планово займається бойовою, фізичною, мовною підготовками, вдосконалюється внутрішня служба.

Воєнно-політична обстановка у місцях дислокації українських таборів у Демократичній Республіці Конго залишається відносно спокійна.