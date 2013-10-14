Президент України підписав Указ про останній призов до Збройних Сил в Україні

– Я сьогодні зранку підписав Указ. Вже більше призову не буде. Там все розписано, як будуть звільнюватися в запас солдати строкової служби, і підуть у цьому році останні, і більше не будемо призивати, – сказав Глава держави під час зустрічі з жінками - Героями України.

Президент зауважив, що набір на строкову службу збережеться лише у внутрішніх військах України.

Віктор Янукович відзначив, що сьогодні озброєння української армії, технології, що застосовуються в роботі, досягли того рівня, коли необхідне залучення кращих із кращих фахівців.

– Сьогодні в нас таке озброєння, такі військові технології, де потрібен дуже високий професійний рівень… Техніка дуже складна, тому армія зараз має бути професійна, – сказав Глава держави.

На переконання Віктора Януковича, до служби у Збройних Силах за контрактом мають іти “ті люди, які прагнуть до служби, яких тягне до військової професії”.

– Зараз професійний підхід на контрактній основі – це та сама робота. Це військові професіонали, котрі мають забезпечити безпеку нашої держави, – резюмував Президент України – Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Янукович.

Радник Глави держави Ігор Калінін, коментуючи підписання Указу про призов, відмітив, що Президент України Віктор Янукович виконав свою передвиборчу обіцянку перед українським народом – країна остаточно перейшла на контрактну армію.

Довідка. Сьогодні, 14 жовтня Президент України Віктор Янукович підписав Указ № 562/2013 “Про строки проведення чергових призовів, чергові призови громадян України на строкову військову службу до внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України та звільнення в запас військовослужбовців у 2014 році”.

“Відповідно до пункту 17 частини першої статті 106 Конституції України, на виконання законів України “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України” постановляю:

1. Не проводити у 2014 році призов до Збройних Сил України та інших військових формувань (крім внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України)”…