Як правильно керувати діями пілотів – навчали у Миколаєві

З фахівцями, які керують діями льотчиків, що перебувають у повітрі, проводилися теоретичні та практичні заняття, утім більшість часу приділялося виконанню практичних вправ. Для цього активно використовувався тренажно-моделюючий комплекс ТМК-84 “РЕПІТЕР”.

Під час практичних занять авіатори набували навичок в управлінні польотами різнотипних літальних апаратів, в аеродромних польотах, польотах за маршрутами тощо. Важливого значення фахівці приділяли тренуванням з виконання правильних та грамотних дій щодо надання допомоги екіпажам літальних апаратів в особливих випадках, що сталися у польоті та таких, які потерпають лихо.

Навчання тривало протягом двох тижнів і завершилося випускним іспитом.

За словами начальника приймальної комісії підполковника Віталія Агєєва, усі офіцери впоралися з програмою навчання, опанувавши її у повному обсязі.

– Того рівня підготовки, якого досягли слухачі під час занять у нашому центрі, достатньо, аби забезпечити якісне виконання поставлених завдань, – зазначив офіцер.