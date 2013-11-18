Як правильно керувати діями пілотів – навчали у Миколаєві
Тренування офіцерів з групи керівництва польотами авіації Повітряних Сил Збройних Сил України відбулося на базі Спеціалізованого центру бойової підготовки авіаційних фахівців Збройних Сил України. Крім військових авіаторів також підвищував кваліфікацію представник спеціального авіаційного загону з міста Ніжин.
З фахівцями, які керують діями льотчиків, що перебувають у повітрі, проводилися теоретичні та практичні заняття, утім більшість часу приділялося виконанню практичних вправ. Для цього активно використовувався тренажно-моделюючий комплекс ТМК-84 “РЕПІТЕР”.
Під час практичних занять авіатори набували навичок в управлінні польотами різнотипних літальних апаратів, в аеродромних польотах, польотах за маршрутами тощо. Важливого значення фахівці приділяли тренуванням з виконання правильних та грамотних дій щодо надання допомоги екіпажам літальних апаратів в особливих випадках, що сталися у польоті та таких, які потерпають лихо.
Навчання тривало протягом двох тижнів і завершилося випускним іспитом.
За словами начальника приймальної комісії підполковника Віталія Агєєва, усі офіцери впоралися з програмою навчання, опанувавши її у повному обсязі.
– Того рівня підготовки, якого досягли слухачі під час занять у нашому центрі, достатньо, аби забезпечити якісне виконання поставлених завдань, – зазначив офіцер.