В ході відеоконференції заступник Міністра оборони обговорив нагальні питання з представниками чотирьох гарнізонів

Сьогодні, 28 листопада, упродовж двох годин заступник Міністра оборони України – керівник апарату Володимир Можаровський в режимі відеоконференції з Будинку Уряду у Києві спілкувався із представниками Львівського, Дніпропетровського, Харківського та Одеського гарнізонів. У заході також взяли участь керівники профільних структурних підрозділів Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України.

У форматі двадцятихвилинних діалогів кожне з міст отримало можливість окреслити та обговорити з високопосадовцем існуючі гострі питання. Для Львова та області першим пунктом у переліку проблемних питань стало будівництво житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Зі слів заступника Міністра оборони України – керівника апарату Володимира Можаровського та директора Департаменту капітального будівництва Міністерства оборони України Лариси Храмченко, на сьогодні на завершальному етапі – будівництво 64-квартирного житлового будинку у військовому містечку Липники. Вже наступного року цей об’єкт планується під заселення.

Військовослужбовців Збройних Сил, звільнених у запас та відставку, цікавило питання підвищення розміру пенсій.

– У Міністерстві оборони України розглядається питання про збільшення посадових окладів військовослужбовців до рівня державних службовців. Відповідно, після того, як їх буде переглянуто, у встановленому порядку будуть перераховані й пенсії військовим пенсіонерам. Ми не маємо права залишити їх без підтримки, – відзначив Володимир Можаровський.

Ще одне питання стосувалося харчування військовослужбовців військової служби за контрактом, хто проживає у гуртожитках на території військових частин.

– Вирішення питання щодо безоплатного харчування сніданками та вечерями військовослужбовців військової служби за контрактом, які проживатимуть у спеціалізованих гуртожитках на території частини, можливо лише за умови внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 426 (зі змінами). Наразі визначено, що такі військовослужбовці в робочі дні забезпечуються безкоштовними обідами або, за бажанням, мають можливість отримати відповідну грошову компенсацію. А під час виконання завдань бойової підготовки в польових умовах забезпечуються повноцінним триразовим харчуванням за рахунок держави, – підкреслив засупник Міністра оборони України – керівник апарату.

Із Харкова на адресу заступника Міністра оборони України – керівника апарату Володимира Можаровського надійшло декілька запитань стосовно будівництва житла для війських у цьому регіоні та утилізації надлишкових боєприпасів.

– На арсеналах розташованих в місті Балаклея та селищі Малинівка зберігається понад 21 тисяча тонн надлишкових снарядів, набоїв та вибухових речовин. До 2017 року поступово це майно буде утилізовано на спеціалізованих підприємствах, що мають ліцензію для проведення такого роду робіт, – пообіцяв харків’янам Володимир Можаровський.

Учасників відеоконференції з Дніпропетровщини цікавило питання завершення будівництва та здачі в експлуатацію будинку у місті Кривий Ріг.

Криворізьким відділом державної виконавчої служби Дніпропетровського міського управління юстиції відкрито виконавче провадження стосовно примусового виконання рішення Господарського суду Запорізької області щодо стягнення на користь Міністерства оборони України коштів з підрядника – ТОВ “Зиск-Плюс”. За умови виконання зазначеного рішення суду виконавчою службою Дніпропетровського міського управління юстиції в частині повернення коштів в сумі 701 035,0 грн. роботи по вказаному об’єкту будуть завершені.

Відповідаючи на запитання учасників відеоконференції з Одеси, Володимир Можаровський роз’яснив ситуацію щодо переозброєння Західної військово-морської бази ВМС Збройних Сил України новими зразками техніки.

Також заступник Міністра оборони України – керівник апарату запевнив усіх ветеранів та військовослужбовців регіону, що в Одесі і надалі працюватимуть Військово-медичний клінічний центр Південного регіону, 59-й Будинок офіцерів та Військово-історичний музей Південного оперативного командування.

– Причин для закриття цих закладів соціального спрямування не існує, – наголосив Володимир Можаровський.