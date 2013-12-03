Делегація Збройних сил Італійської Республіки відвідала Академію сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного

Питання підготовки та діяльності професійних сержантів в українському війську є одним з пріоритетних. Вище військове керівництво нашої держави приділяє йому надзвичайно значну увагу, адже в умовах професіоналізації та переходу на повне комплектування армії контрактниками молодші командири відіграватимуть ключову роль. Надзвичайно важливо тут враховувати досвід передових країн світу, – зазначив очільник навчального закладу генерал-лейтенант Павло Ткачук.

Іноземних гостей ознайомили зі структурою підрозділів Академії – Військовим коледжем сержантського складу та нещодавно створеним 184 навчальним центром, де успішно здійснюється підготовка молодших командирів різних ланок для практично усіх спеціальностей Сухопутних військ.

Пізніше представники італійської військової делегації взяли участь у робочій зустрічі із керівництвом Академії та Військового коледжу сержантського складу, який входить до складу військового вишу. До обговорення також долучився і Головний старшина Збройних Сил України прапорщик Олександр Косинський, який проходить підготовку за вищим рівнем у Військовому коледжі. Сторони провели презентації, які наглядно розкрили особливості підготовки сержантів в Україні та Італії. Мова йшла про формування єдиних стандартів діяльності з урахуванням можливої участі Збройних сил обох країн в спільних миротворчих місіях та операціях.

Відповідно до плану перебування в Академії сухопутних військ, іноземні гості також відвідають Міжнародний центр миротворчості та безпеки навчального закладу. Там вони ознайомляться із можливостями об’єктів польової навчально-матеріальної бази та зустрінуться із представниками навчального центру “Партнерство заради миру”, з якими обговорять можливі перспективи майбутньої співпраці.