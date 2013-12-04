Шестеро українських військових отримали дипломи інструкторів з підготовки персоналу Місії ООН зі стабілізації у ДР Конго

Протягом тижня українські офіцери за програмою тренінг-курсу інструкторів з підготовки персоналу Місії ООН зі стабілізації у ДР Конго слухали лекції про загальнополітичну ситуацію на Африканському континенті, етнічні, ментальні та національні особливості населення ДР Конго, про кланові, економічні та релігійні протиріччя, що спричинили конфлікт у країні. Крім того, проводилися заняття з правил застосування зброї, кодексу поведінки особового складу контингентів, тилового забезпечення таборів і підрозділів ООН, мінної безпеки, надання першої медичної допомоги та правил гігієни.

– Основна мета курсу – підготувати у кожному контингенті невелику групу людей, які б згодом змогли вже власними силами провести заняття для всього особового складу. Наші викладачі – це практики, які працюють за напрямками і щоденно накопичують певний багаж знань. Ми намагаємося у доступній формі донести все, що нам відомо про ДР Конго та роботу Місії у цій країні, – розповідає викладач Центру підготовки персоналу Місії полковник Дмитро Чоп.

Подібний тренінг-курс проводиться штабом Місії ООН зі стабілізації у ДР Конго кожні півроку для усіх контингентів. Він є обов’язковим і для військових спостерігачів.

– Для мене особисто було цікаво дізнатися порядок проведення розслідувань інцидентів та порушень, що трапляються під час виконання завдань, – зазначає помічник командира 18 овз з правових питань майор юстиції Сергій Шешко. – На жаль, не зважаючи на багаторічну роботу Місії ООН зі стабілізації у ДРК, процедура розслідувань тут виявилася довготривала і ускладнена бюрократичними аспектами. Остаточні рішення взагалі приймаються на рівні штабів ООН у столиці ДРК Конго Кіншасі та Нью-Йорку. Крім того, національний контингент, проходячи службу у Місії, підпадає під дію українського законодавства і Стандартних операційних процедур (SOP) Місії ООН зі стабілізації у ДР Конго. Це стосується і внутрішньої служби і порядку застосування зброї. Приміром, чатовий у випадку нападу на пост зобов’язаний подати попереджувальні команди 3 мовами – англійською, українською та місцевою – суахілі.

Після завершення тренінг-курсу слухачі отримали спеціальні сертифікати інструкторів Місії ООН у ДР Конго.