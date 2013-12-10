Заступник генсека ООН з питань миротворчих операцій подякував українським льотчикам

Серед відвідувачів також були спеціальний представник Генерального секретаря ООН Мартін Коблер, командувач силами Місії ООН генерал-лейтенант Сантус Крус, Міністр оборони ДР Конго Александр Любо Нтамбо та інші гості, які прибули з нагоди початку застосування Місією ООН безпілотних літальних апаратів типу FALCO, що поряд із українськими вертольотами виконують повітряну розвідку важкодоступних районів країни.

Заступника Генерального секретаря зацікавили українські вертольоти, про можливості яких розповів командир овз льотчик-снайпер полковник Андрій Когут:

– Наші вертольоти Мі-8 і Мі-24 універсальні: вони виконують транспортні, пошуково-рятувальні, розвідувальні, санітарні та бойові завдання. Бортові техніки протягом години спроможні поставити бойове спорядження на транспортний або медичний варіант МІ-8, а це 4 блока по 20 некерованих авіаційних ракет. На МІ-8 додатково встановлюються ще 2 кулемета калібру 7,62 (ККТ). Вертоліт МІ-24 теж унікальний у своєму класі: у нього броньована кабіна пілота, двигун, основні агрегати. На бойову машину окрім 30 міліметрової гармати (ГШ 2-30) та ракетних блоків встановлюються протитанкові керовані ракети “Штурм”.

Він також звернув увагу присутніх, що на усіх українських вертольотах встановленні спеціальні двигуни для польотів в умовах високогір’я.

Заступник Генерального секретаря ООН Ерве Ладсу відмітив високі можливості українських вертольотів:

– Я особисто мав змогу переконатися у надійності МІ-8, коли літав у якості пасажира на цьому вертольоті у Південному Судані. МІ-24 теж широко відомий у світі своїми бойовими якостями. Я вдячний українським льотчикам за успішну і професійну роботу у ДР Конго. Ці люди поєднали технічні можливості вертольотів з професійними людськими якостями, і сьогодні виконують найвідповідальніші завдання Місії ООН, – зауважив Ерве Ладсу.