В Міноборони розповіли, хто отримає статус учасника бойових дій

Про це в ефірі 5 каналу в програмі «Підсумки тижня» розповів виконувач обов’язків Міністра оборони України генерал-полковник Михайло Коваль.

— Такий варіант так званого «військового туризму» не пройде. Туди не потрапить жодна зайва людина, яка до цього серйозного заходу не має жодного стосунку. Статус учасника бойових дій отримають лише ті військовослужбовці, які входять до складу військових формувань, що задіяні в АТО, - наголосив генерал-полковник Михайло Коваль.

Також він наголосив, що останніми роками все робилося для того, щоб знищити українську армію.

"Останніми роками все робилося для того, щоб знищити українське військо. Армія була в дуже жалюгідному стані. Якщо підняти державний бюджет і глянути куди за останні десятиріччя йшли кошти, то одразу видно, що гроші йшли на обмундирування та озброєння підрозділів Державної прикордонної Служби України, Внутрішніх військ, спецпідрозділів Беркуту. На засоби їхнього захисту: сучасні спеціальні шоломи і бронежилети", - розповів генерал-полковник Михайло Коваль.

-Сьогодні армія на своїх плечах тягне все АТО! Тож ми робимо все для того, щоб «підняти її з колін». Вже постачаємо у війська сучасні бронежилети вітчизняних виробників, - підкреслив генерал-полковник Михайло Коваль.