Міноборони закупило для армії 10 тис. бронежилетів на 51,4 млн гривень

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті «Державні закупівлі України».

У повідомленні зазначається, що договір між Міноборони та науково-виробничим підприємством "Темп-3000" про придбання бронежилетів було укладено 30 травня 2014 року.Читайте такожСтуденти-медики зібрали гроші на 15 бронежилетів для українського війська

Половина бронежилетів буде поставлена Міністерству оборони до 30 червня, а ще 5 тис. - до 31 липня.

Джерелом фінансування придбання бронежилетів є кошти державного бюджету України.

Як повідомляв УНІАН, у травні міністр фінансів Олександр Шлапак заявив, що Міністерство фінансів направить кошти від продажу казначейських зобов'язань «Військові» у розмірі 100 млн грн на купівлю бронетранспортерів і бронежилетів.Читайте такожВМС України проходять процес "перезавантаження" - командувач

Станом на 29 травня у рамках акції "Підтримай Українську армію" на рахунки Міноборони як допомога Збройним силам України від юридичних і фізичних осіб надійшло майже 126,7 млн грн, з яких 119,1 млн грн - грошові перекази на матеріально-технічне забезпечення ЗСУ. Значну частину цих коштів Міноборони планує спрямувати на купівлю бронежилетів для української армії.