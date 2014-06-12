Військові відбили напад на блокпост у Луганській області

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

"Сьогодні, 12 червня, у Луганській області близько 3.50 на блокпост біля м. Кремінна, де виконують завдання підрозділи Сухопутних військ ЗС України, було здійснено напад бойовиків", - сказано в повідомленні.

Терористи обстрілювали блокпост з гранатометів АГС та автоматичної зброї, проте напад було відбито.

Читайте такожСили АТО в Слов'янську знищили вогневу точку снайпера, який обстрілював блокпост силовиків"Бійці підрозділу Сухопутних військ Збройних Сил України під командуванням старшого лейтенанта Богдана Д. дали відсіч нападникам застосувавши мінометний вогонь, гарматний вогонь із БМП, стрілецьку зброю", - повідомляє Міноборони.

Згідно з повідомленням, бойовики відступили, забравши своїх поранених.

Поранення отримали і два військовики. На даний час їм надано медичну допомогу.