Війська дотримуються мирного плану, але іноді їм доводиться відстрілюватися - спікер АТО

Про це повідомляє спікер АТО Владислав Селезньов.

"Сили АТО дотримуються умов мирного плану врегулювання ситуації в східних регіонах України, продовжують нести службу на блокпостах, блокувати бойовиків, забезпечують охорону та оборону державного кордону на певних ділянках", - пише Селезньов.

Джерела підтверджують факти, що бойовики в деяких районах Краматорська продовжують обстрілювати соціальні об'єкти, школи, дитячі садки та лікарні.

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"Разом з тим констатую, що тільки за минулу добу в шести визначених районах Донецької та Луганської областей, де знаходяться сили АТО, сталися напади на блокпости і колони військової техніки. Бойовики уникають прямих вогневих контактів, обстрілюють наші підрозділи із засідок. В результаті обстрілу отримали поранення п'ять військовослужбовців АТО і один прикордонник", - повідомляє спікер АТО.

Бойовики застосовують стрілецьку зброю, в тому числі снайперські гвинтівки, ведуть вогонь з мінометів, здійснюють артилерійські обстріли позицій учасників АТО.

Селезньов підкреслює, що бойовики використовують зброю, якої немає на озброєнні у Збройних Силах України, зокрема 12,7 мм великокаліберні снайперські гвинтівки «Вихлоп».