Слідчі знайшли "чорну скриньку" збитого під Слов'янськом Мі-8

На місце падіння збитого 24 червня терористами вертольота Мі-8 Збройних Сил України прибула слідча група Міністерства оборони України, яка розслідує обставини трагедії. Виявлено зброю військовослужбовців, озброєння та обладнання вертольота, повідомляє прес-служба Міноборони.

Також на місці падіння пошуково-рятувальна група знайшла тіла загиблих військовослужбовців та членів екіпажу.

Читайте такожВ СБУ підтвердили загибель 4 співробітників у збитому під Слов'янськом вертольотіЗа попередніми даними, 24 червня в 17.07 було зроблено доповідь керівництву АТО про зліт, а в 17.10 уже надійшла доповідь про падіння вертольота.

За свідченням очевидців встановлено, що озброєна група терористів чекала на зліт вертольота. Бойовики пересувалася на 2 легкових авто та мікроавтобусі. Після того, як вертоліт Мі-8 було збито, бандити втікли у напрямку населеного пункту Билбасівка поблизу Слов’янська.

Довідка. Цинічно порушивши перемир'я, пострілом із переносного зенітного ракетного комплексу (ПЗРК) терористи збили вертоліт Мі-8 Збройних Сил України під час зльоту в районі гори Карачун під Слов’янськом. На борту перебувало 9 осіб, з них 3 члени екіпажу.