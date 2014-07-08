У Міноборони заявляють про численні докази російського походження зброї бойовиків

Про це під час спілкування з журналістами в зоні проведення АТО повідомив Міністр оборони України генерал-полковник Валерій Гелетей.

Керівник військового відомства продемонстрував представникам ЗМІ зброю та боєприпаси, вилучені у бойовиків під час звільнення міста Слов’янськ.

Читайте такожТерористи продовжують напади на військові колони та об’єкти сил АТО – Ви бачите зброю, вилучену у терористів. Це – протитанкові керовані ракети, призначені для ураження танків та броньованої техніки. Їх менший аналог – “Фагот”, вогнемети виробництва 2002 року, переносні зенітно-ракетні комплекси, пускові механізми та ракети до них, – зазначив глава оборонного відомства під час демонстрації зразків зброї.

Генерал-полковник Валерій Гелетей повідомив, що зараз багато автомобільних шляхів заміновано терористами. Йдеться про траси Слов’янськ – Краматорськ, Слов’янськ – Артемівськ.

– Чимало мін та снарядів, які не спрацювали, лежать прямо на узбіччі та проїжджій частині. Існує вірогідність їх детонації, тому ми вживаємо заходів для максимального пришвидшення розмінування та знешкодження мін і боєприпасів. З цією метою практично цілодобово до виконання завдань залучені визначені підрозділи відповідного профілю, – повідомив Міністр оборони України

Міністр оборони категорично спростував поширену окремими ЗМІ інформацію про нібито захоплення терористами літака Су-25 Повітряних Сил ЗС України.

Валерій Гелетей наголосив також, що одностороннього припинення вогню зі сторони українських підрозділів, задіяних в АТО, більше не буде:

– Президент України заявив про це однозначно. Тепер будь-які переговори можливі виключно після остаточного складення зброї бойовиками, – підкреслив Міністр оборони України.