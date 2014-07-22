Сили АТО продовжують звільняти міста і населені пункти від терористичних угруповань

20:05, 22 липня 2014
Військо
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Військовослужбовці ЗС України разом з іншими військовими формуваннями, які беруть участь в АТО, звільняють міста і населені пункти від терористичних угруповань

Сьогодні, 22 липня, військовослужбовці ЗС України та інших військових формувань, які беруть участь в АТО, звільнили від терористичних угруповань місто Сєвєродонецьк Луганської області. Тепер над міською радою майорить український прапор.

Після обіду розпочалась операція зі знешкодження бандитських формувань та зачистка у місті Лисичанськ.

Протягом дня терористами було здійснено низку мінометних обстрілів позицій сил АТО в районі населеного пункту Макарів. Наші підрозділи відкрили вогонь у відповідь.

Терорристичними угрупуваннями із самохідної артустановки 2С19 «Мста-С» зі сторони Російської Федерації здійснено кілька обстрілів блокпосту сил АТО поблизу населеного пункту Дубровка. Також було обстріляно блокпост підрозділів АТО в районі населеного пункту Дякове з боку Російської Федерації, та з ПТУР блокпост поблизу населеного пункту Маринівка. В обох випадках сили АТО вели вогонь у відповідь. А поблизу населеного пункту Мар’їно на інженерній переправі відбулося бойове зіткнення.

Військовослужбовці Збройних Сил України та підрозділи, які залучені до АТО, надають адекватну відсіч терористам.

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