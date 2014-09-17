Українські зенітники тренувалися вражати повітряні та наземні цілі

Після розгортання зенітних установок було проведено тренування з управління вогнем розрахунків. За сценарієм бойових стрільб, воїни-зенітники виконали вогневі завдання зі знищення повітряних та наземних цілей, зокрема, вертольотів та бронетанкової техніки умовного противника.

Особливу увагу було акцентовано на суворому дотримані заходів безпеки при бойовій стрільбі. Перед початком стрільб на полігонній базі з розрахунками були проведені практичні заняття, на яких розглядалися питання технічної, спеціальної, тактичної підготовки тощо.

За словами керівника занять, військовослужбовці тренуються в умовах, максимально наближених до бойових, застосовуючи досвід учасників АТО. Тому відпрацьовувалися завдання щодо інженерного обладнання вогневої позиції, її охорона і оборона, а також швидка зміна позиції.

"Захищаючи територіальну цілісність на сході України, нашим зенітно-артилерійським підрозділам доводиться вступати у збройне протистояння з терористами. У запеклих боях знищується ворог, сковуються дії противника, який знаходиться в легких укриттях польового типу або на відкритій місцевості", — розповідає бойовий офіцер, учасник АТО.

За його словами, із «зеніток» можна вражати інші наземні цілі: легкоброньовані бойові машини та вогневі точки на дальності до двох тисяч метрів.