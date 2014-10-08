Курсанти-льотчики опанували легкомоторні літаки

Протягом двох місяців на аеродромі Харківського аероклубу імені Валентини Гризодубової Товариства сприяння оборони України курсанти університету разом з досвідченими льотчиками-інструкторами виконували практичні польоти.

За словами командування видового військового вишу, вже другий рік поспіль курсанти-пілоти виконували вивізну програму ІІ курсу на легкомоторних літаках, а не на реактивних, як було раніше. Нещодавно впроваджену нову трьохступеневу концепцію підготовки льотчиків. Цим нововведенням передбачено перше ознайомлення з майбутньою професією, яке відбуватиметься на низьких швидкостях із залученням машин типу ХАЗ-30. На другому рівні хлопці підійматимуться у небо вже на Л-39 «Альбатрос» та транспортних Ан-26. А на вищій сходинці підкорення неба курсанти сідатимуть у кабіну бойових літаків типу МіГ-29.

На церемонії завершення льотної практики, курсантів привітали генеральний директор Харківського державного авіаційного виробничого підприємства «ХАЗ» Герой України Анатолій М’ялиця, виконуючий обов’язки начальника університету військовий льотчик першого класу генерал-майор Андрій Алімпієв.

— Вже другий рік поспіль курсанти університету виконують практичні польоти на сучасному легкомоторному літаку ХАЗ-30. Цього року авіатори підійшли до початку практичних занять з міцним теоретичним багажем, а протягом практичних занять старанно вивчали тонкощі льотної справи, — зазначив начальник Харківського аероклубу Сергій Філатов.

В ході льотної практики, курсанти-авіатори отримали по близько 26 годин нальотного часу. При цьому половину від практики було відведено самостійним польотам. Під наглядом льотчиків-інструкторів аероклубу, кожен з курсантів вперше в житті підняв літак над землею та відпрацював такі польотні завдання, як: політ по колу, поворот на 180 градусів, «горка» та інші вправи на простий пілотаж. Усі польоти виконуватимуться на швидкості до 200 кілометрів за годину у діапазоні висот від 200 до 1000 метрів.

— Дана програма — це початковий етап підготовки льотчика, він дозволяє визначити, готовий курсант до подальшого навчання, чи ні. До початку льотної практики усі майбутні авіатори успішно пройшли двотижневий курс наземної підготовки, який було сплановано з урахуванням досвіду минулорічної льотної практики на легкомоторних літаках, — пояснив начальник льотно-методичного відділення університету підполковник Андрій Терьошин.

За підсумками екзаменаційних польотів, 70 відсотків особового складу виконали польотні завдання на оцінку «відмінно», решта отримали добрі оцінки.

Довідка. Літак ХАЗ-30 призначений для первинного навчання пілотів аероклубів, льотних училищ військової і цивільної авіації, а також для виконання польотів приватними особами. Літак оснащений австрійським двигуном Rotax-912 ULS з тягнетрилопатевим повітряним гвинтом. Його максимальна швидкість — 200 км/год, довжина розбігу — 100 м, довжина пробігу — 100 м. Максимальна злітна маса літака складає 650 кг, максимальна посадкова маса — 650 кг, максимальна маса спорядженого літака — 565 кг, маса порожнього літака — 395 кг. Літак виконує зліт і посадку на повітряно-посадковій смузі з штучним і ґрунтовим покриттям.