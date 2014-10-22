Полторак визнав, що в армії є проблема з підготовкою до зими

Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак, повідомляє Радіо Свобода.

«Це пов’язано з тим, що із запізненням були ухвалені адміністративні рішення, з тим, що та система, яка була створена у ЗСУ, в Міноборони, не дозволяла швидко ухвалювати рішення», – зазначив він.

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За словами Полторака, вже ухвалено низку рішень, які забезпечать військовослужбовців усім необхідним.

У вересні в Міноборони заявили, що проблем з поставками майна для військовослужбовців, які перебувають у зоні АТО, у зимовий період не буде. За словами заступника міністра оборони Олександра Ліщинського, близько 139 мільйонів гривень виділили для забезпечення функціонування Збройних сил у зимовий період.