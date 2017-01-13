Бізнес зберіг оптимізм щодо пожвавлення ділової активності в 2017 році - НБУ

Український бізнес наприкінці 2016 року суттєво покращив свої очікування щодо обсягів виробництва товарів і послуг в 2017 році, при цьому підприємства погіршили свої очікування щодо рівня інфляції на 2017 рік.

Як свідчать дані щоквартального опитування, розміщені на сайті Національного банку України, баланс очікувань по випуску товарів і послуг підвищився до 11,1% (у III кварталі - 5,4%).

Основними перешкодами, що обмежують здатність підприємств нарощувати обсяги виробництва, вони називають високі ціни на енергоносії та нестабільну політичну ситуацію. Третій квартал поспіль підприємства очікують пожвавлення ділової активності. Індекс ділової активності становить 108,7% (у попередньому кварталі - 109,2%). Найбільш оптимістично налаштовані керівники підприємств переробної промисловості, енерго - і водопостачання, а також сфери торгівлі.

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При цьому, якщо в третьому кварталі 2016 року компанії прогнозували, що інфляція складе 13,8% через 12 місяців, то в четвертому кварталі 2016 року вони очікували інфляцію на рівні 16,2% на кінець 2017 року. До погіршення очікувань призвела посилена волатильність обмінного курсу гривні, а також очікування щодо підвищення доходів населення і, відповідно, збільшення споживчого попиту.

Як повідомляв УНІАН, індекс ділових очікувань керівників українських підприємств у третьому кварталі 2016 року порівняно з попереднім кварталом виріс на 7 процентних пунктів – до 109,2%, продовживши позитивну тенденцію попереднього кварталу.