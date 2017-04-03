Порошенко сьогодні презентує єдиний електронний реєстр відшкодування ПДВ - прем'єр

Президент України Петро Порошенко сьогодні, 12:00, презентує єдиний електронний реєстр відшкодування податку на додану вартість, який дозволить усунути корупцію в цій сфері.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в понеділок.

"Сьогодні, у 12:00, у президента буде презентація реєстру (відшкодування ПДВ - УНІАН)", - сказав Гройсман.

За словами прем'єра, новий реєстр має бути максимально прозорим, що значно поліпшить бізнес-клімат в країні.

"Ті зміни, які нам вдалося реалізувати в законодавстві минулого року в рамках бюджетного процесу, відкрили можливість уряду створити систему, яка буде прозорою", - підкреслив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів Олександр Данилюк 2 квітня повідомив про спробу зриву запуску роботи автоматичного електронного реєстру відшкодування ПДВ.

Питання відшкодування ПДВ багато років був і залишається однією з головних претензій бізнесу до держави. За минулий рік підприємцям було відшкодовано 94,3 мільярда гривень. У січні цього року підприємці заявили найбільший обсяг відшкодування ПДВ за всю історію відшкодувань - 22,4 мільярда гривень.