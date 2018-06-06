8 червня 2018 року відбудеться прес-бранч «Ґендерно-орієнтоване бюджетування (ҐОБ): що спільного між ґендером, ґендерною рівністю і бюджетуванням?»

Час проведення: 11:00-13:00.

Місце проведення: Офіс Проекту «Ґендерне бюджетування в Україні», м. Київ, вул. Ярославів Вал, 14В, офіс 36, 4 поверх.

Під час заходу представниці Проекту «Ґендерне бюджетування в Україні» розкажуть про:

- значення і важливість ґендерно-орієнтованого бюджетування (ҐОБ) для забезпечення ґендерної рівності і задоволення потреб жінок та чоловіків із різних соціально-економічних груп;

- результати та перспективи впровадження ҐОБ на державному рівні;

- особливості впровадження ҐОБ на місцевому рівні;

- об’єднання зусиль міжнародних організацій, програм та проектів щодо впровадження ҐОБ в Україні.

Реєстрація триває до четверга, 7 червня, 18:00 - через реєстраційну форму за посиланням https://goo.gl/forms/qOUaxIbQ50LKGJ9J3, за телефонами: +38 066 287 41 05, +38 044 234 19 25 або через е-мейл info @ grbproject . org .

Інформаційна довідка:

Проект «Ґендерне бюджетування в Україні» (Проект ҐОБ) фінансується Швецією та впроваджується двома консультаційними компаніями – NIRAS та CPM. Мета Проекту – запровадити ґендерно-орієнтоване бюджетування в Україні відповідно до діючої системи управління державними фінансами. Період реалізації проекту – 2014-2020 рр.

Впровадженням ҐОБ в Україні керує Міністерство фінансів України. Окрім Міністерства фінансів, Проект також співпрацює з галузевими міністерствами, областями/районами та містами, а також іншими партнерами. Основний принцип впровадження ҐОБ в Україні базується на використанні найкращих міжнародних практик та передбачає тестування діяльності ҐОБ на рівні пілотних міністерств та областей, підтримку ґендерного аналізу та вдосконалення програм, що фінансуються з бюджету, з наступним внесенням змін до правової бази для інтеграції принципу ҐОБ до бюджетного процесу в Україні.