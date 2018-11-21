22-23 листопада 2018 року у Києві відбудеться конференція на високому рівні «Муніципалітети – за стале зростання». Організатори – головні ініціативи Європейського Союзу для країн Східного партнерства: « Угода Мерів » та « Мери за економічне зростання ». Захід присвячено ролі місцевих органів влади у виявленні та вирішенні викликів сталого розвитку, економічної стабільності та зміни клімату.

У заході візьмуть участь понад 400 представників органів державної влади та місцевого самоврядування, асоціацій місцевих органів влади та інші зацікавлені сторони з Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови та України, а також представники Європейської комісії. Учасники конференції матимуть нагоду підвести підсумки реалізації обох ініціатив в країнах, дослідити зв'язок між кліматом, енергетикою та економічним розвитком, а також обговорити перспективи підтримки ЄС сталого розвитку на місцевому рівні.

Запрошуємо представників ЗМІ

Що? Конференція країн Східного партнерства «Муніципалітети – за стале зростання» Коли? 22-23 листопада 2018 р. Реєстрація з 9:00. Спілкування з пресою – 22 листопада о 10:00 Де? Президент-готель, м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Учасники: Петер Вагнер, керівник Групи підтримки України в Європейській комісії

керівник Групи підтримки України в Європейській комісії Матьє Буске , голова відділу «Грузія, Молдова, Інструмент Сусідства та Транскордонного Співробітництва», Генеральний директорат з питань сусідства і ведення переговорів з розширення (DG NEAR) Європейської комісії

, голова відділу «Грузія, Молдова, Інструмент Сусідства та Транскордонного Співробітництва», Генеральний директорат з питань сусідства і ведення переговорів з розширення (DG NEAR) Європейської комісії Геннадій Зубко, віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України

віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Остап Семерак, міністр екології та природних ресурсів України

міністр екології та природних ресурсів України Віталій Кличко, мер Києва

Мови заходу: англійська та українська, синхронний переклад.

Акредитація для ЗМІ: Наталія Черненко,

nataliia.chernenko@brandcom.com.ua або за телефоном +38 0979031515

Для акредитації на прес-брифінг необхідно заповнити реєстраційну форму bit.ly/2zamk2s

Довідкова інформація

Угода мерів щодо клімату та енергії – це європейська ініціатива, що об’єднує місцеві, регіональні та національні органи влади, які добровільно зобов’язались реалізувати на своїх територіях політику ЄС в галузі збереження клімату та енергетики. Підписанти Угоди країн Східного партнерства прагнуть скоротити власні викиди СО₂ щонайменше на 30% до 2030 року. Серед 368 міст країн Східного партнерства, які приєднались до Угоди мерів, 239 – міста України.

Мери за економічне зростання – ініціатива ЄС, в межах якої понад 260 органів місцевої влади країн Східного партнерства добровільно зобов’язались впроваджувати розумні економічні стратегії на місцях, спрямовані на зростання ВВП та збільшення можливостей для працевлаштування.

Загалом Європейський Союз підтримав реалізацію 48 пілотних проектів в межах обох ініціатив. Фінансовий внесок ЄС становить 32 млн євро.