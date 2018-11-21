Конференція країн Східного партнерства "Муніципалітети – за стале зростання"
22-23 листопада 2018 року у Києві відбудеться конференція на високому рівні «Муніципалітети – за стале зростання». Організатори – головні ініціативи Європейського Союзу для країн Східного партнерства: «Угода Мерів» та «Мери за економічне зростання». Захід присвячено ролі місцевих органів влади у виявленні та вирішенні викликів сталого розвитку, економічної стабільності та зміни клімату.
У заході візьмуть участь понад 400 представників органів державної влади та місцевого самоврядування, асоціацій місцевих органів влади та інші зацікавлені сторони з Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови та України, а також представники Європейської комісії. Учасники конференції матимуть нагоду підвести підсумки реалізації обох ініціатив в країнах, дослідити зв'язок між кліматом, енергетикою та економічним розвитком, а також обговорити перспективи підтримки ЄС сталого розвитку на місцевому рівні.
Запрошуємо представників ЗМІ
Що?
Конференція країн Східного партнерства «Муніципалітети – за стале зростання»
Коли?
22-23 листопада 2018 р. Реєстрація з 9:00. Спілкування з пресою – 22 листопада о 10:00
Де?
Президент-готель, м. Київ, вул. Госпітальна, 12
Учасники:
Мови заходу: англійська та українська, синхронний переклад.
Акредитація для ЗМІ: Наталія Черненко,
nataliia.chernenko@brandcom.com.ua або за телефоном +38 0979031515
Для акредитації на прес-брифінг необхідно заповнити реєстраційну форму bit.ly/2zamk2s
Довідкова інформація
Угода мерів щодо клімату та енергії – це європейська ініціатива, що об’єднує місцеві, регіональні та національні органи влади, які добровільно зобов’язались реалізувати на своїх територіях політику ЄС в галузі збереження клімату та енергетики. Підписанти Угоди країн Східного партнерства прагнуть скоротити власні викиди СО₂ щонайменше на 30% до 2030 року. Серед 368 міст країн Східного партнерства, які приєднались до Угоди мерів, 239 – міста України.
Мери за економічне зростання – ініціатива ЄС, в межах якої понад 260 органів місцевої влади країн Східного партнерства добровільно зобов’язались впроваджувати розумні економічні стратегії на місцях, спрямовані на зростання ВВП та збільшення можливостей для працевлаштування.
Загалом Європейський Союз підтримав реалізацію 48 пілотних проектів в межах обох ініціатив. Фінансовий внесок ЄС становить 32 млн євро.