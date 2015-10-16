До кінця року Sport Life відкриє ще 10 клубів

Тоді як багато фітнес-клубів не витримують боротьби з економічною кризою, видатний фітнес-оператор України Sport Life відкриває нові спортивні центри. Клуб у БЦ "Senator" стане 39-м у мережі і 8 клубом, відкритим цього року. До кінця року мережа планує розширитися ще на 10 фітнес-площадок.

Sport Life розміщує свої клуби в об'єктах нерухомості різних типів. Формат бізнес-центру серед них найновіший. Як правило, це клуби середніх і малих площ. Проте, їх зручне розташування дозволяє забезпечити стабільний потік клієнтів - офісних працівників і бізнесменів - людей, звиклих максимально ефективно використовувати свій час. Вони вибирають клуби, які росташовані максимально близько до місця їх ділової активності.

У рамках співпраці мережі Sport Life з великими девелоперами вже побудовані фітнес-клуби в найбільших бізнес центрах столиці, серед них IQ і 101 Tower. Ведуться роботи і в БЦ"Сенатор".

Sport Life особливо пишається клубами, відкритими за останні півтора рока, в період економічної кризи.

"Це підкреслює нашу стабільність, додає упевненості нашим партнерам, оскільки маючи такого орендаря, вони почувають себе спокійніше, - коментує Олександра Писанко, директор з маркетингу мережі Sport Life. - Крім того, ми, як лідер фітнеса України, можемо сказати це без зайвої скромності, тримаємо на плаву цілу індустрію. Ми продовжуємо впевнено йти до поставленої мети - 65 фітнес-клубів в Україні".