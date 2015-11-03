За 2015 рік Хорольський комбінат дитячого харчування виділив близько 200 тис. грн на соціальні виплати

У цю суму входять: медичне обслуговування, матеріальна допомога пенсіонерам та ветеранам комбінату, відпочинок для дітей працівників, а також безвідсоткові кредити на їх особисті потреби.

Крім вищезазначеної допомоги своєму колективу, а також їхнім сім'ям, підприємство не залишає без уваги навчальні заклади не тільки міста, але й області: школи, дитячі садки і будинки, спортивні клуби та секції, а також активно підтримує громадські організації Хоролу.

Так, наприклад, у 2014 році для учнів 9-11 класів з особливими досягненнями у вивченні шкільної програми Хорольського навчально-виховного комплексу, керівництво молококомбінату заснувало стипендії, з виплатою двічі на рік, згідно оголошених семестрових результатів успішності. Крім старшої школи, грошову мотивацію отримують також учні 8 класу, які мають не менш значні досягнення і рівень активності у Малій академії наук України, різного роду конкурсах, олімпіадах. Сума стипендії, залежно від класу, варіюється від 500 до 1000 грн. До того ж, під генеральним спонсорством Хорольського МКК ДХ проходять різного роду спортивні та міські заходи.

Другий рік поспіль комбінат повною мірою перекриває потребу в продукції Кременчуцький обласний спеціалізований будинок дитини, де на сьогоднішній день перебуває 82 вихованця, з яких 23 інваліда з захворюванням центральної нервової системи. Тільки протягом 2015 року ХМКК ДХ передав дитячому будинку сухих сумішей, кашок, сухого молока і олії власного виробництва більш ніж на 63 тис. грн. Допомога продукцією комбінату отримують і соціально незахищені верстви населення, відповідно до зазначеної потреби.

Крім іншого, комбінат забезпечує необхідним обмундируванням і предметами особистого користування своїх співробітників, що пішли служити в зону проведення АТО. Базове забезпечення одного з них становить понад 12 тис. грн. На сьогоднішній день вже 8 людей від комбінату побували на Сході України, захищаючи свою країну. При цьому за кожним з фахівців збереглося робоче місце та виплата заробітної плати в повному обсязі.

Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів заснований в 1972 році. Він є єдиним виробником дитячих сухих сумішей на території України. Виробництво продукції Хорольського МКК ДП розміщене в екологічно чистому районі Полтавської області, оснащений технологічним устаткуванням провідних європейських фірм-виробників. Ретельний контроль за якістю продукції виконується на кожному етапі виробництва, відповідає міжнародним стандартам ISO 9001:2009 та НАССР. Усі товари сертифіковані у відповідності з вимогами українського законодавства.

Суміші ХМКК ДХ розробляються спільно з провідними фахівцями в області дієтології та молочного виробництва. Продукти схвалено Українським НДІ харчування та Інститутом педіатрії, акушерства та гінекології АМН України.

Лідерами по реалізації ХМККДХ в 2014-2015 рр. залишаються сухі дитячі суміші і дитяча питна вода.