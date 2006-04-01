У Туреччині скасовано ”сухий закон”

Держрада - вища касаційна інстанція Туреччини - скасувала так званий "сухий закон", а точніше план влади країни обмежити продаж спиртного і створити спеціальні "питні райони", зокрема на морських курортах. Держрада оголосила це розпорядження МВС таким, що суперечить чинному законодавству, передає телекомпанія CNN-Turk.

"Повідомлення про рішення Держради не є першоквітневим жартом", - запевнили РІА “Новости” в Анатолійському агентстві, яке розповсюдило рішення касаційної інстанції.

"Обмеження, пов`язане з визначенням місць, де дозволено вживання алкогольних напоїв, суперечить правовим нормам і чинному законодавству", - зазначено в рішенні Держради, поширеному в Анкарі 1 квітня.

Про плани турецьких властей обмежити продаж в країні спиртного стало відомо торік у жовтні, коли МВС видало розпорядження про вибір спеціальних вулиць і районів для питних закладів. Крайнє невдоволення воно викликало у представників індустрії туризму, яка щорік приносить Туреччині багатомільярдні доходи.

Правляча в Туреччині партія справедливості і розвитку, очолювана прем`єр-міністром Ердоганом, яка свого часу досягла успіху у введенні "сухого закону" в секторі державного громадського харчування, мотивувала свої плани тим, що заборона на вживання алкоголю сприятиме зміцненню сім`ї і захистить від поганого впливу молодь.

www.rian.ru/society/20060401/45071372.html