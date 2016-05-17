Відкриття найбільшої літньої тераси у центрі Києва: Arena Terrace

Компанія Arena та Moet&Chandon будуть щиро раді представникам українських ЗМІ на офіційному прес-ланчі з нагоди відкриття найбільшої літньої тераси у центрі міста – Arena Terrace (Moet&Chandon), який відбудеться у вівторок, 17 травня об 11:00.

У невимушеній обстановці ми хочемо розповісти про плани мистецьких, фешн та музичних заходів в рамках літнього простору у центрі міста, а також ознайомити з новими тенденціями сучасної вишуканої європейської кухні.

Таймінг:

11:00-11:30 - акредитація

11:30-12:00 - фуршет, знайомство з кухнею, графіком заходів, Fashion show та dj-sets протягом сезону червень-вересень 2016.

12:00-13:00 виступ резидентів Arena Terrace, неформальне спілкування.

Arena Terrace – літня тераса, що розташована на вулиці Басейна, 2А, у центрі торговельних комплексів Арена Сіті та Мандарин Плаза, розважального комплексу Арена Ентертейнмент.

Відео зведення тераси тут.

Arena Terrace працює щодня з 12:00 як місце для зустрічей та переговорів, з 20:00 ми працюємо у режимі pre-party restaurant у музичному форматі deep house та nu disco.

Кожної п'ятниці та суботи тераса перетворюється на клуб європейського формату з привозами найактуальніших світових Dj-їв.

Дата та час: 17.05.16 о 11:00

Місце: Arena Terrace, вул. Басейна, 2А

Телефон для зв'язку: 067 175 1175