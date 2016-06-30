В Одеському дельфінарії народився південноамериканський морський котик

Батьки дитинча - улюбленці публіки і талановиті морські артисти Пеппі і Умка. Варто зазначити, що для Пеппі це були перші і дуже хвилюючі пологи. Поки дівчинка не зміцніла і не почала спускатися у воду самостійно, матуся нікого не підпускала до свого чада. Оберігала і огортала малятко своїм теплом і турботою.

Народження морських котиків в штучно створених умовах вважається справжнім дивом. Але в мережі «Немо», це вже 5-е народження ластоногих. Нагадаємо, що перший котик був народжений в Київському дельфінарії, і це стало сенсацією не тільки для України, але і для Європи. Таке радісна подія лише підтверджує факт того, що в мережі дельфінаріїв «Немо» створені найкращі умови для життєдіяльності морських тварин.