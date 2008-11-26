Головному банкірові України краще б мовчати

Думка

Глава Національного банку України Володимир Стельмах в останні два місяці став дуже часто з`являтися в теле- і радіо ефірі, хоча перед тим він, навпаки, тривалий час уникав спілкування із ЗМІ. Ймовірно, що радісна для журналістів зміна в поведінці головного банкіра пов`язана із зростанням фінансової кризи в країні. І своїми численними заявами він хоче якось заспокоїти паніку серед населення - викликану стрімким обвалом гривні, забороною Нацбанку на дострокове зняття депозитів і іншими "негараздами" останнім часом. Проте навіть неозброєним оком видно, що багато слів керівника НБУ, вимовлених у листопаді й жовтні, мали прямо протилежний ефект.

Наприклад, учора Володимир Стельмах з`явився у вечірньому ефірі «Інтеру», щоб повідомити заспокійливу для народу (так він, либонь, вважав) новину. Він зокрема поінформував, що Національний банк України має намір випускати депозитні сертифікати для фізичних осіб. «Ви зможете приносити свої гроші в національний банк на один, два, три, п`ять років і тоді вже точно ви не прогорите», – запевняв телеглядачів банкір при цьому.

А тепер замислімося, чи повинна така новина розрадити співвітчизників і збити паніку?

Зрозуміло, що адресував свій посил керівник Нацбанку головним чином українцям, що зберігають свої гроші на депозитах комерційних банків. Оскільки в жовтні і листопаді багато хто захотів достроково розірвати депозитні договори, а ті, у кого закінчилися терміни, забирають свої гроші, не оформлюючи нових депозитів. З цієї причини загальний обсяг депозитів (юридичних і фізичних осіб) в жовтні знизився на 9,2 млрд. грн. або на 2,7%, а в листопаді цей небезпечний для банків процес продовжився.

Проте тепер Володимир Стельмах заявив, що, попри існуючий порядок гарантування депозитів (наразі банки гарантують повернення внеску на суму до 100 тис. грн.), виявляється, люди могли «прогоріти» - адже саме це зловісне слово він ужив з екранів телевізорів?!

Ну то що мають подумати після цього люди, які щодня з нервовою напругою стежать за всіма фінансовими новинами, побоюючись за збереження своїх заощаджень у банках? Звісно ж, включиться логіка за дедуктивним принципом «від зворотного». Якщо головний банкір визнає існування ризиків, то гроші треба терміново забирати і зберігати їх під подушкою! Тобто, така репліка Стельмаха може тільки підсилити паніку на валютному ринку.

І, треба сказати, що наведена заява голови Нацбанку далеко не єдина з тих, які він зробив останнім часом і якими завдав шкоди стабільності гривні та всій вітчизняній банківській системі.

Пригадаймо, як у жовтні він глибокодумно розповів, що до кінця року долар не коштуватиме дешевше 6 гривень! І це було ще тоді, коли гривня тільки-тільки почала падіння, курс був менше 6 грн/дол., і багато хто в країні думав, що швидко все повернеться назад. Природно, після такої фрази, охоче розтиражованої в ЗМІ, різко полізли вгору котирування долара на міжбанку та на готівковому ринку.

Або як він до смерті налякав всю країну, оголосивши про те, що невдовзі нас чекає дефолт! Що має відбутися після оголошення такого вироку із споживчими цінами і курсом долара? Правильно – все почало зростати!

Або минулої неділі Володимир Стельмах почав розповідати економічну казку про «індекс бігмака», згідно з яким євро нині має коштувати не 8 грн., а лише 2,22 грн. «Прошу – схаменіться! Тому що мине час, десь не більше року: все буде зовсім по-іншому. Прийде стабілізація економіки, відновляться наші міжнародні позиції і таке інше: і буде втрата», - благав співгромадян глава НБУ. І від цих слів багатьом власникам депозитів, напевно, зробилося ще страшніше. До того ж люди чудово пам`ятають, як торік він теж переконував, що гривня має зміцнюватися, і Нацбанк навіть провів навесні цього року ревальвацію. І всі знають, чим це все тепер закінчилося.

Та й взагалі, чи годиться високому фінансистові наводити як аргумент якісь ненаукові «індекси бігмаків»? Які журнал «The Economist» щорічно публікує напевно з усмішкою, надаючи тим самим приховану рекламу компанії McDonalds?..

Загалом, не тільки низка непослідовних останніх рішень Нацбанку, а й численні необдумані заяви Володимира Стельмаха лише погіршують ситуацію у фінансовому секторі. Люди продовжують забирати депозити, і гривня стрімко валиться. То можливо, хтось в Україні зможе переконати головного банкіра, що йому краще б мовчати, а не говорити? Як там у рекламі жувальної гумки – «вже краще жувати»?..

Юрій Глухов