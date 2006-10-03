Вчені прирівняли переїдання до наркоманії

Експеримент, який провели співробітники Національної лабораторії Брукхевена в Нью-Йорку, довів існування глибокої аналогії між непомірністю в їжі і наркотичною залежністю.

Як повідомляє Lenta.RU, за даними вчених, у деяких людей у формуванні потягу до їжі беруть участь ті ж самі зони головного мозку, які активізуються у наркоманів під час “ломки”.

У дослідженні взяли участь 7 добровольців, які страждають на крайній ступінь ожиріння. Їм були встановлені електронні стимулятори шлунку – пристрої, які здатні через блукаючий нерв посилати в головний мозок сигнали про насичення.

Дію сигналів про насичення на роботу мозку учасників оцінювали за допомогою позитронно-емісійної томографії. Ця методика дослідження дозволяє вченим фіксувати збільшення швидкості метаболічних процесів у тканинах мозку, що є ознакою збільшення активності тих чи інших його відділів.

На подив дослідників, при включеному електронному стимуляторі шлунку зростання активності було зафіксоване не тільки в гіпоталамусі, де розташований центр насичення, але й в гіпокампі і смугастому тілі головного мозку. Саме ці відділи активується в період “ломок” у людей, які страждають на наркотичну залежність. Таким чином, незважаючи на сигнали про насичення шлунку, у людей, які страждають на ожиріння, зберігалася непереборна тяга до їжі, що призводила до переїдання і подальшого збільшення ваги.

На думку вчених, результати експерименту пояснюють, чому боротьба з надмірною вагою і ожирінням виявляється непосильним завданням для більшості пацієнтів. «Тепер ми точно знаємо, що у формуванні схильності до переїдання беруть участь емоційні і когнітивні функції. Саме мозок здатний маніпулювати нашим тілом, а не навпаки», - зазначає координатор дослідницького проекту.

Результати дослідження свідчать також про те, що в боротьбі з епідемією ожиріння, яка захлеснула світ, не може бути простих рішень, додає вчений.