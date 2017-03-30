Компанія "Самгаз" виготовила трьохмільйонний лічильник газу
27 березня 2017 року компанія «Самгаз», провідний виробник обладнання для вимірювання та обліку газу, виготовила трьохмільйонний лічильник газу для побутового використання. Перший мільйон виготовлений підприємством в період з 1995 по 2008 рік, другий – з 2008 по 2013 рік, а третій мільйон – з 2013 по 2017 рік. Менше чотирьох років знадобилося українському підприємству «Самгаз», щоб випустити черговий мільйон лічильників газу.
Компанія «Самгаз», при чисельності до 100 співробітників, здатна повністю забезпечити потребу національних споживачів у сучасних надійних приладах комерційного обліку споживання природного газу – виробничі потужності дозволяють випускати до 1 млн приладів з механічним пристроєм на рік.
Довіру лічильник газу «Самгаз» здобув завдяки незаперечній перевазі за більшістю показників і технічними характеристиками, що важливі як для постачальників, так і для споживачів природного газу. Підприємство успішно конкурує на українському ринку з основними вітчизняними і зарубіжними виробниками.
Андрій Марков, засновник компанії «Самгаз»: «За роки існування підприємства ми багато разів модернізували конструкції приладів, що випускаються, список нашої продукції збільшився з 3 до 200 позицій. До складального виробництва додали виробничі потужності з виготовлення комплектуючих. Хочу зазначити, що ми високо цінуємо підтримку партнерів, постачальників і дистриб'юторів у нашій країні та за кордоном».
Ігор Бігун, директор компанії «Самгаз»: «До річниці підприємства ми зробили ще один знаменний крок. Удосконалення технологій, які акумулюють все краще зі світового досвіду, заміна застарілого обладнання, випробування передбачуваних змін в конструкції лічильника, комплексні програми, спрямовані на створення систем стабільної підтримки відповідальності за якість продукції та екологічної безпеки виробництва, створення комфортних умов для праці та відпочинку персоналу – провідні напрямки нашої роботи. Розраховуємо, що працею зможемо допомогти повернути престиж української промисловості, а також довіру споживачів до продукції, виготовленої в країні».
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Додаткова інформація: компанія «Самгаз» є провідним українським виробником обладнання для вимірювання та обліку газу. Основна продукція компанії – побутові та промислові лічильники газу ТМ «Самгаз». За роки роботи «Самгаз» було виготовлено, встановлено та успішно експлуатується близько 3 мільйонів лічильників газу.