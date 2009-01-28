Школярів не можна примушувати співати гімн Росії

Міністерство освіти Підмосков`я рекомендувало школам організувати вивчення державної символіки Росії, але це не входить у навчальний процес, тож карати учнів за відмову від співу гімну Росії не можна, заявив РІА "Новости" співробітник прес-служби міністерства освіти Московської області.

Раніше ряд ЗМІ повідомили, що батьки першокласників школи №5 підмосковного міста Лобні висловлюють обурення через обов`язковий ритуал виконання гімну Росії вранці. Як наголошується, щопонеділка діти зобов`язані приходити до школи на 15 хвилин раніше початку занять і співати в коридорі разом з учителями гімн. Той, хто спізнюється на захід, чекає початку занять на вулиці. Крім того, непатріотичній дитині пишуть зауваження в щоденник.

"2003 року Міністерство освіти області розіслало до освітніх установ рекомендаційний лист про організацію вивчення державної символіки, зокрема виконання школярами національного гімну. Це не навчальний процес, і карати за це не можна", - сказав співробітник прес-служби Міносвіти Підмосков`я.

Як повідомив РІА “Новости” директор зазначеної школи, скандал у ЗМІ спалахнув через анонімний дзвінок мами одного з першокласників. "Це думка матері, яка побажала залишитися невідомою", - сказав він і категорично відмовився від подальших коментарів.