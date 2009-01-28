У Києві за окрему плату всі бажаючі зможуть посадити на Хрещатику каштани, на огорожі яких будуть прикріплені таблички з їхніми іменами.

Як передає кореспондент УНІАН, Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сьогодні презентував програму з озеленення та благоустрою столиці на 2009-2010 роки, розроблену комунальним підприємством «Київзеленбуд».

Однією з підпрограм цього документу передбачено висунення пропозицій відомим людям, а також всім бажаючим висадити на головній вулиці міста каштан, який буде увіковічнювати цю людину чи організацію.

Метою програми є відновлення зелених насаджень у центрі Києва.

Висадити «своє дерево» матимуть змогу як кияни, так і гості столиці. Цей каштан буде обнесений кованою огорожею, на якій буде вставлена латунна табличка з ім’ям людини, яка його посадила.

Як зазначалось на прес-конференції, послуга буде платною, а отримані від цієї акції кошти будуть спрямовані до міського бюджету й використані на озеленення міста.

Акція проводитиметься в рамках спеціальної програми, пов’язаної з символікою Києва, «Каштани на Хрещатику». Згідно з цією програмою, вздовж вул. Хрещатик планується виділити сто лунок для висадки всіма бажаючими за плату найкращих сортів каштана «бріотті» та «баумані».

Загалом запропонована «Київзеленбудом» програма озеленення міста включає в себе 14 спеціальних програм та акцій. Зокрема, програмою передбачено проведення міжнародного конкурсу ландшафтного дизайну «Парк миру».

Столична влада передбачає, що програма фінансуватиметься за рахунок спонсорів та екологічних фондів. Запрошення для участі в конкурсі розсилатимуться у 30-40 країн.

Загалом презентована програма з озеленення столиці реалізуватиметься за кількома напрямками, в тому числі, в її рамках здійснюватиметься моніторинг стану зелених насаджень, проводитимуться інвестиційні конкурси, а також налагоджуватимуться міжнародні зв’язки з містами-побратимами та залучатимуться благодійні кошти.

Як зазначив столичний голова, «Київзеленбуд» пропонуватиме близько 50 видів різних послуг, що надаватимуться різним організаціям та підприємцям, які самостійно не можуть облаштувати закріплену за ними територію. Серед цих послуг, за словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, лікування дерев, догляд за ними і навіть розведення метеликів.