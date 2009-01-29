Через туман Путін не зустрівся з прем'єр-міністром Китаю

Зустріч прем`єр-міністра Росії Володимира Путіна і прем`єра Держради КНР Вень Цзябао в Давосі не відбулася з технічних обставин, повідомив перший віце-прем`єр Ігор Шувалов.

Розмова Путіна і Вень Цзябао була запланована в Давосі на середу.

"Зустріч не відбулася з технічних причин", - сказав Шувалов, додавши, що програму Путіна довелося скоригувати через погодні умови, оскільки в Швейцарії був туман.

РІА "Новости"