Через туман Путін не зустрівся з прем'єр-міністром Китаю
02:32, 29 січня 2009Разное
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У Швейцарії негода
Зустріч прем`єр-міністра Росії Володимира Путіна і прем`єра Держради КНР Вень Цзябао в Давосі не відбулася з технічних обставин, повідомив перший віце-прем`єр Ігор Шувалов.
Розмова Путіна і Вень Цзябао була запланована в Давосі на середу.
"Зустріч не відбулася з технічних причин", - сказав Шувалов, додавши, що програму Путіна довелося скоригувати через погодні умови, оскільки в Швейцарії був туман.
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