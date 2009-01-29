Газета: Черновецькому грошей забракне ховати своїм коштом бідних

Київському міському голові Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ, який пообіцяв ховати за свій рахунок малозабезпечених киян, в місяць доведеться витрачати на ці цілі 4,2 млн. грн.

Про це пише газета «Нова».

Як відзначає видання, в січні-листопаді 2008 року померли 27 тис. 467 киян (в місяць в середньому майже 2,5 тис). Якщо припустити, що під визначення «самотній» і «нужденний» потрапляє лише половина з них, то слабо віриться, що у мера вистачить коштів.

Як повідомили «Новій» в КП «Спецкомбінат підприємств комунально-побутового обслуговування», мінімальна ціна набору покійного – 1 тис. 669 грн. Таким чином щомісяця міському голові доведеться викладати майже 4,2 млн. грн. І це без урахування ціни місця на кладовищі.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, зокрема, пообіцяв ховати пенсіонерів за власні кошти.

«Всі похорони я візьму на себе. Найближчим часом усі пенсіонери Києва та інші пільговики отримають від мене листи – я зроблю їм найкращі пропозиції», - наголосив мер.

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, до нього часто звертаються бабусі з проханням допомогти їм з місцем на цвинтарі, але дотепер він не міг надати їм таку допомогу.

«Я вам обіцяю сьогодні, що, найімовірніше, до 1 березня я вирішу цю проблему. Ви побачите моє рішення. Жодна людина, у якої погано з грошима, не залишиться без моєї уваги. Я буду їх усіх ховати за свій рахунок. Немає проблем!», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.