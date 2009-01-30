Президент США обурений надмірними бонусами банківських службовців

Президент США Барак Обама різко засудив виплату банківським службовцям Wall Street річних бонусів у розмірі 18 млрд дол. у період фінансової кризи, передає Associated Press. "Це верх безвідповідальності і це просто ганьба", - сказав Б.Обама. Він також заявив, що за його дорученням міністр фінансів США Тімоті Гейтнер зв`яжеться з корпоративними фінансовими лідерами, щоб “донести до них позицію президента США”.

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