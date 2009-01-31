В Іраку знищили пам'ятник черевикові, кинутому в Буша

Пам`ятник кинутому в Джорджа Буша черевикові в іракському місті Тикрит знищений. Про це 30 січня повідомляє агентство DPA.

Пам`ятник черевикові був відкритий на території місцевого сирітського притулку 29 січня. Автор пофарбованої під бронзу пластикової скульптури Лайз аль-Амарі (Laith al-Amari) заявив, що не варто сприймати спорудження пам`ятника як політичний крок. Проте вже 30 січня міська влада наказала керівництву притулку знищити черевик. Наказ було негайно виконано.

Влада пояснила знищення пам`ятника тим, що він стояв на території притулку, і відтак у політику були втягнені діти. Вихованці притулку допомагали скульпторові споруджувати статую.

Іракський журналіст Мунтазер Аль-Зайді кинув черевик у Джорджа Буша під час його виступу в Багдаді 14 грудня. Оскільки тоді до закінчення президентських повноважень Буша залишався близько місяця, журналіст вигукнув: "Це прощальний поцілунок, собако!". Аль-Зайді арештований, його звинувачують у нападі на керівника іноземної держави. Проте його вчинок викликав хвилю схвальних відгуків і наслідувань у багатьох країнах світу. Кидок взуттям - вкрай образливий жест в арабській культурі.

Тикрит - рідне місто колишнього президента Іраку Саддама Хусейна. У 2003 році режим Хусейна був повалений за підтримки США. У 2006 році диктатор був повішений за вироком іракського суду.

Лента.ру