Учасники Українського ланчу в Давосі (фоторепортаж)

04:24, 31 січня 2009
Разное
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"Головні проблеми – це внутрішні проблеми"

Учасники Українського ланчу, організованого Фондом Віктора Пінчука в Давосі під час Всесвітнього економічного форуму, обговорювали шляхи виходу України з кризи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду Віктора Пінчука, Фонд та міжнародна інвестиційно-консалтингова компанія EastOne провели в Давосі 5-ту Українську ланч-конференцію. На цей захід, що проводиться під час Всесвітнього економічного форуму, з 2005 року збираються представники ділових та політичних кіл світу для обговорення ситуації в Україні та перспектив її розвитку. Темою 5-ї Ланч-конференції став пошук шляхів виходу з сьогоднішньої економічної та політичної кризи в Україні.

«Сьогодні в Україні - критична ситуація. За оцінками всіх економістів, Україна постраждала від кризи більше за всіх. Ми переживаємо економічну та політичну кризу, можливі серйозні соціальні наслідки», - сказав, відкриваючи ланч-конференцію її ініціатор, український громадський діяч та бізнесмен Віктор ПІНЧУК.

Водночас він зазначив, що в України в цій ситуації є й ряд переваг, а також причин оптимістично дивитися в майбутнє. «Україна вже переживала тяжкі часи, це для неї не вперше. В неї є подібний досвід. Сьогодні головні питання – коли та як виходити з кризи», - зауважив В.ПІНЧУК.

Першим кроком до виходу з кризи ті, хто виступали на ланч-конференції вважають, досягнення згоди між різними інститутами та гілками влади в Україні.

«Головні проблеми – це внутрішні проблеми, які необхідно вирішити, - підкреслив у своєму виступі бізнесмен та громадський діяч Джордж СОРОС. – Потрібна згода всередині влади. Сьогодні в цих відносинах відчувається холод, і такі речі розчаровують всі інші країни. Це нікого не радує».

Подібну думку висловив і віце-прем’єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ, який наголосив на необхідності вирішення внутрішніх проблем, об’єднання зусиль влади та опозиції в реалізації плану антикризових дій. Одним з пунктів такого плану Г.НЕМИРЯ назвав створення національного антикризового агентства за прикладом Великобританії.

У свою чергу, екс-спікер Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК висловив скептичне ставлення щодо можливості швидкого виходу з політичної кризи в країні. «Система політичного хаосу – це питання, яке не буде вирішено після кризи. У вас в Європі актори трохи кращі, але ми весь час вдосконалюємось», - зіронізував він.

Народний депутат України Арсеній Яценюк, філантроп, засновник благодійної організації ”Open Society Institute” Джордж Сорос, український бізнесмен, засновник групи компаній ”Інтерпайп”, меценат Віктор Пінчук, екс-комісар ЄС із зовнішніх зв’язків, канцлер Оксфордського університету, співголова Міжнародної кризової групи (International Crisis Group) Кріс Паттен, віце-прем’єр-міністр України Григорій Немиря та колумніст газети ”Нью-Йорк Таймс” (”The New York Times”) Томас Фрідман під час Українського ланчу

Засновник корпорації ”Microsoft” Білл Гейтс під час Другого Круглого столу з проблем філантропії ”Від філантрокапіталізму до філантрокризи”

Засновник благодійної організації ”Open Society Institute” Джордж Сорос під час Українського ланчу

 

Актор та філантроп Джет Лі, засновник корпорації ”Microsoft” Білл Гейтс та редактор економіки журналу ”The Economist”, автор книги ”Філантрокапіталізм” Метью Бішоп

Співвласник та фінансовий директор компанії ”ArcelorMittal” Адітья Міттал

Екс-спікер Грузії, лідер партії ”Демократичний рух - Єдина Грузія” Ніно Бурджанадзе

Британський бізнесмен та благодійник сер Річард Бренсон та індійський бізнесмен і філантроп, лауреат Нобелевської премії миру 2006 Мухаммед Юнус

Засновник Фонду Братів Кличко Віталій Кличко під час Другого Круглого столу з проблем філантропії ”Від філантрокапіталізму до філантрокризи”

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса Богатирьова

 

Засновник групи компаній ”Інтерпайп” Віктор Пінчук з дружиною, головою Фонду ”АнтиСНІД” Оленою Франчук

*** Українська ланч-конференція, яку Фонд Віктора Пінчука проводить з 2005 року, стала традиційним заходом в Давосі. Метою конференції є просування України серед західних еліт та сприяння кращому розумінню її політичного та інвестиційного клімату. Цього року тема конференції — «Криза. Шляхи подолання» ("Crisis: In & Out").

Фото Сергія Ілліна / Фонд Віктора Пінчука / УНІАН

 

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