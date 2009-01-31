Учасники Українського ланчу в Давосі (фоторепортаж)

Учасники Українського ланчу, організованого Фондом Віктора Пінчука в Давосі під час Всесвітнього економічного форуму, обговорювали шляхи виходу України з кризи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду Віктора Пінчука, Фонд та міжнародна інвестиційно-консалтингова компанія EastOne провели в Давосі 5-ту Українську ланч-конференцію. На цей захід, що проводиться під час Всесвітнього економічного форуму, з 2005 року збираються представники ділових та політичних кіл світу для обговорення ситуації в Україні та перспектив її розвитку. Темою 5-ї Ланч-конференції став пошук шляхів виходу з сьогоднішньої економічної та політичної кризи в Україні.

«Сьогодні в Україні - критична ситуація. За оцінками всіх економістів, Україна постраждала від кризи більше за всіх. Ми переживаємо економічну та політичну кризу, можливі серйозні соціальні наслідки», - сказав, відкриваючи ланч-конференцію її ініціатор, український громадський діяч та бізнесмен Віктор ПІНЧУК.

Водночас він зазначив, що в України в цій ситуації є й ряд переваг, а також причин оптимістично дивитися в майбутнє. «Україна вже переживала тяжкі часи, це для неї не вперше. В неї є подібний досвід. Сьогодні головні питання – коли та як виходити з кризи», - зауважив В.ПІНЧУК.

Першим кроком до виходу з кризи ті, хто виступали на ланч-конференції вважають, досягнення згоди між різними інститутами та гілками влади в Україні.

«Головні проблеми – це внутрішні проблеми, які необхідно вирішити, - підкреслив у своєму виступі бізнесмен та громадський діяч Джордж СОРОС. – Потрібна згода всередині влади. Сьогодні в цих відносинах відчувається холод, і такі речі розчаровують всі інші країни. Це нікого не радує».

Подібну думку висловив і віце-прем’єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ, який наголосив на необхідності вирішення внутрішніх проблем, об’єднання зусиль влади та опозиції в реалізації плану антикризових дій. Одним з пунктів такого плану Г.НЕМИРЯ назвав створення національного антикризового агентства за прикладом Великобританії.

У свою чергу, екс-спікер Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК висловив скептичне ставлення щодо можливості швидкого виходу з політичної кризи в країні. «Система політичного хаосу – це питання, яке не буде вирішено після кризи. У вас в Європі актори трохи кращі, але ми весь час вдосконалюємось», - зіронізував він.

*** Українська ланч-конференція, яку Фонд Віктора Пінчука проводить з 2005 року, стала традиційним заходом в Давосі. Метою конференції є просування України серед західних еліт та сприяння кращому розумінню її політичного та інвестиційного клімату. Цього року тема конференції — «Криза. Шляхи подолання» ("Crisis: In & Out").

Фото Сергія Ілліна / Фонд Віктора Пінчука / УНІАН