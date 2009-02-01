Тимошенко передала співчуття Путіну

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО висловила співчуття у зв’язку із трагічною загибеллю людей в результаті пожежі у будинку ветеранів у селі Под’єльськ в Республіці Комі.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках зі ЗМІ КМУ, у співчутті на ім’я прем’єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА Ю.ТИМОШЕНКО зазначила: «З сумом та скорботою сприйняла звістку про трагічну загибель людей у Республіці Комі. Шкода, що через трагічну випадковість з життя йдуть люди. Висловлюю своє щире співчуття усім, хто втратив своїх рідних та близьких через цю трагедією. Сумую разом із усім російським народом».

Ю.ТИМОШЕНКО звернулася до В.ПУТІНА з проханням передати слова співчуття родинам загиблих.

Як повідомляв УНІАН, причиною пожежі в будинку-інтернаті для літніх людей та інвалідів у Комі міг стати підпал для того, щоб приховати убивство.

Про це повідомила радіостанція “Эхо Москвы” з посиланням на Слідчий комітет з Республіки Комі.

За попередніми даними, у пожежі загинули 23 особи з 26. У переліку МНС РФ - 18 жінок і 5 чоловіків. Вік жертв цієї трагедії – від 67 до 100 років.

Пожежа спалахнула ввечері 31 січня. Повністю її згасити вдалося сьогодні вранці.