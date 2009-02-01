У печері "Озерна" знайшли загубленого туриста

На Тернопільщині врятували туриста, який заблукав у печері.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, 30-річний чоловік заблукав 30 січня під час спуску в печеру “Озерна”, організовану спелеоклубом “Поділля”.

Коли учасники спуску побачили, що одного з членів їхньої команди немає, почали шукати його самотужки, однак зробити цього не змогли. Відтак задіяли інших спелеологів, а також Львівський гірський пошуково-рятувальний загін МНС. Всього в пошуках було задіяно 98 осіб.

Сьогодні його знайшли виснаженим в одному з розгалужень печери, довжина лабіринтів якої перевищує 100 км. Наразі врятований залишається у печері, оскільки загубився він у віддаленому її районі, відтак йому необхідний час, щоб відновити сили.

Довідка УНІАН. Загальна довжина розвіданих ходів печери “Озерна” сягає 117 км. Це єдина печера Тернопільської області з підземними озерами і водоймищами, які складають майже третину її площ. Потужність покриваючих порід над печерою – 45 м.В печері протягом року стала температура - +8 градусів, відносна вологість коливається в межах 92-100%. Найбільша висота ходів сягає 18 м, найбільша ширина – 20 м.

Система ходів печери утворює дві великі формації – Ближній і Дальній район. В Ближній район допускаються групи досвідчених туристів, а Дальній закритий для екскурсій спелеологів-аматорів через важкодоступність. У Ближньому районі знаходяться озера “Немо”, “Нежданка” та “Зал грязі”. Вода в них настільки прозора, що в світлі ліхтарів важко побачити межу між повітрям і водою.

Печера відома з 1940 року. Під час Другої світової війни в Озерній майже рік прожили 38 євреїв з тримісячною дитиною, використовуючи печеру як схованку від загонів СС. Також печера використовувалась як сховище в 1946 році і загонами УПА.