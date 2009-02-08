У США заарештований художник, що намалював плакат з обличчям Обами

У Бостоні заарештований художник Шепард Фейрі (Shepard Fairey), який уславився своїм плакатом "Надія" з обличчям американського президента Барака Обами. Ш.Фейрі був затриманий дорогою до Інституту сучасного мистецтва, де відкривалася виставка його робіт. Художника звинувачують у причиненні шкоди майну: він малював граффіті в кількох районах Бостона. Ш.Фейрі не приховує, що таким чином він пропагує сучасне мистецтво, повідомляє телеканал Бостона WCVB.

На знаменитому плакаті Ш.Фейрі президент США зображений в червоних, білих і блакитних тонах, а під портретом напис "Надія". Під час президентської кампанії плакат був розтиражований в тисячах примірників, його поширювали в інтернеті та малювали на футболках. Копії малюнка, підписані Ш.Фейрі, розходилися на онлайн-аукционах за тисячі доларів. Перед інавгурацією Б.Обами портрет був вивішений в Національній портретній галереї у Вашингтоні.

Цього тижня історія плаката поповнилася ще однією цікавою деталлю: інформагентство Associated Press подало до суду на Ш.Фейрі, заявивши про порушення авторських прав. Художник визнав, що основою портрета послужила фотографія Б.Обами, зроблена 2006 р. Проте Ш.Фейрі вважає, що його робота привносить в оригінал достатньо нового, щоб виключити порушення закону.

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