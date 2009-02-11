Журналісти знайшли людину, з якої почалася фінансова криза

Названо "винного" в світовій фінансовій кризі. За розрахунками журналістів Time, це чоловік, який 2003 року в місті Стоктон в Каліфорнії придбав будинок за 250 тис. доларів, скориставшись кредитом, і не зміг його виплатити, повідомляє "Телеграф".

За словами аналітика Дугласа Макінтайра, американець одержав у компанії Countrywide іпотеку в розмірі 250 тис. доларів без жодних попередніх виплат. У 2006 році він втратив роботу і оголосив себе банкротом. У день його першого неплатежу вартість сусідьких будинків трохи знизилася.

А потім наступна людина з цього ж іпотечного пулу відмовилася платити кредит, за ним інший - і так далі, поки не утворилася лавина неплатежів, що звалила ринок американської нерухомості, а потім - всю світову економіку.

Причина масових відмов платити за іпотекою зумовлена самою іпотечною схемою, розробленою фінансистами з Волл-стріт і орієнтованою на позичальників з неблагополучною кредитною історією, пише Макінтайр. Іноді для отримання такої позики не вимагалося ні попередніх платежів, ні надання даних про доходи.

Масова видача кредитів для "неблагополучних" почалася в 2003 році. Перші три роки виплати по кредиту були пільговими, а коли в 2006-2007 роках загальне підняття виплат, згідно зі схемою, збіглось із збільшенням безробіття в США, почалася "лавина" банкрутств і виселень з будинків.

Крім того, під заставу цих кредитів були створені вторинні цінні папери - деривати - які одержали високий рейтинг надійності. Тому масове банкрутство позичальників у 2007 році потягло падіння цих цінних паперів у ціні та початок кредитної кризи.

РІА "Новости"