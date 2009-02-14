На Харківщині у пожежі загинули троє людей
18:43, 14 лютого 2009Разное
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Трагедія в селі Синиха
Внаслідок пожежі у приватному будинку в селі Синиха Куп’янського району Харківської області загинуло троє осіб.
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації, пожежа сталася сьогодні в одному з приватних будинків.
Встановлено, що в результаті незначного займання і тління дивану задихнулися димом господар будинку 1957 р.н., його дружина 1954 р.н. та жінка 1945 р.н.
Причини пожежі встановлюються.
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