Нове обличчя www.unian.net

Дорогі друзі! Віднині веб-сайт УНІАН змінює своє обличчя. Сподіваємося, ви це помітили. Новий сайт проходить стадію випробування, тож не судіть надто суворо. Краще хваліть – нам буде приємніше. Надсилайте ваші пропозиції на адресу siteeditor@unian.net ми неодмінно їх розглянемо.

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