Нове обличчя www.unian.net
13:25, 23 березня 2006Разное
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Новий сайт проходить стадію випробування
Дорогі друзі! Віднині веб-сайт УНІАН змінює своє обличчя. Сподіваємося, ви це помітили. Новий сайт проходить стадію випробування, тож не судіть надто суворо. Краще хваліть – нам буде приємніше. Надсилайте ваші пропозиції на адресу siteeditor@unian.net ми неодмінно їх розглянемо.
Одне слово, пишіть, дзвоніть, заходьте.
З повагою, редакція УНІАН-сайту
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