Ющенко нагородив орденом громадянку Канади

За збереження культурної спадщини

Президент України Віктор ЮЩЕНКО нагородив орденом княгині Ольги III ступеня Галину ГОРЮН-ЛЕВИЦЬКУ – колекціонера творів українських живописців, мецената, громадянку Канади. Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави. Згідно з документом, Г.ГОРЮН-ЛЕВИЦЬКА нагороджена за високий акт благодіяння на ниві збереження української мистецько-культурної спадщини.

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