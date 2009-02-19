Ющенко нагородив орденом громадянку Канади
21:59, 19 лютого 2009Разное
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За збереження культурної спадщини
Президент України Віктор ЮЩЕНКО нагородив орденом княгині Ольги III ступеня Галину ГОРЮН-ЛЕВИЦЬКУ – колекціонера творів українських живописців, мецената, громадянку Канади.
Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави.
Згідно з документом, Г.ГОРЮН-ЛЕВИЦЬКА нагороджена за високий акт благодіяння на ниві збереження української мистецько-культурної спадщини.
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