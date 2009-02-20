Експерти про Черномирдіна, Огризка, демарш і градус напруженості

Експерти розділилися в думках про те, чи вплине попередження Міністерства закордонних справ України російському послу Віктору ЧЕРНОМИРДІНУ на українсько-російські відносини.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром досліджень політичних цінностей «АКСІА», який звернувся до політичних і економічних експертів з питанням: «Як заяви ОГРИЗКА вплинуть на україно-російські відносини?».

Зокрема, директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ вважає заяву МЗС « безглуздою та істеричною».

Він зазначив, що уявлення Росії про команду Віктора ЮЩЕНКА сформувалося вже давно. “Вони розуміють, що ця команда досить скоро піде і не повинна впливати на стратегічні речі. Те, що зробив ОГРИЗКО – більш-менш очікуваний для Москви крок. Далі можуть слідувати у відповідь кроки символічного характеру по відношенню до цієї команди ЮЩЕНКО-ОГРИЗКО. Але на суть наших відносин – питання з кредитом, газові взаємини, - цей скандал не вплине»,- сказав експерт, відзначивши, що виконавча влада не приєдналася до цієї позиції.

У свою чергу перший заступник директора Національного інституту проблем міжнародної безпеки Анатолій ГУЦАЛ вважає, що МЗС України надмірно фокусується на другорядних питаннях, які можна було не виділяти.

“Хочу відзначити, що наш МЗС вкрай непрофесійно працює в контексті інформаційних воєн, які відбуваються. Ніхто особливо не дивився те інтерв`ю з ЧЕРНОМИРДІНИМ. І лише після початку скандалу я підняв це інтерв`ю, почав вчитуватися, вивчати кожне слово”, - додав він.

А.ГУЦАЛ зазначив, що відбувається актуалізація тих або інших питань, які можна було пропустити. Він також вважає, що такі заяви МЗС відповідним чином позначатимуться на долі міністра закордонних справ. “У Верховній Раді вже порушується питання про звільнення ОГРИЗКА. На нього начіпляють і інші факти, пригадають все, що лише можна пригадати», - зазначив він.

Також директор Української філії Інституту країн СНД Володимир КОРНІЛОВ вважає, що заява МЗС значною мірою зашкодить і без того складним відносинам між Україною і Росією. “Всі накинулися на інтерв`ю ЧЕРНОМИРДІНА «Комсомольській правді», але мало хто взагалі звернув увагу на те, що в цьому демарші МЗС України звучали репліки не лише на адресу ЧЕРНОМИРДІНА, але і на адресу Генконсулів Росії в Харкові і Одесі”, - сказав він. В.КОРНІЛОВ відзначив, що якихось конкретних звинувачень наведено не було.

Водночас експерт Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС України Олександр ПАЛІЙ зазначив, що це не перший випадок нешанобливих висловлювань з боку російських високопосадовців. «Я думаю, що це спланована акція – постійно підвищувати градус напруженості в україно-російських відносинах . Можна пригадати заяви і ПУТІНА, і ЗАТУЛІНА, і ЖИРИНОВСЬКОГО і т. д. Заява ЧЕРНОМИРДІНА вписується в цю картину», - сказав він.

Політолог припустив, що, вочевидь, Росія вважає, що вона сильніша, а тому зацікавлена провокувати конфлікт з Україною. На переконання О.ПАЛІЯ, Україна в даному випадку не могла відреагувати інакше. “МЗС повинен був відреагувати, тому що це його функція. МЗС не міг проковтнути весь цей набір висловлювань пана ЧЕРНОМИРДІНА», - додав він.

О.ПАЛІЙ також відзначив, що в разі, якщо заява МЗС матиме “якісь наслідки для ОГРИЗКА”, то це означатиме лише те, що кадрову політику в Україні визначає посол іншої держави. «Якщо випад іноземного посла у бік Української держави означає відставку для міністра закордонних справ – це означає перевернути все з ніг на голову”, - сказав він.

О.ПАЛІЙ вважає гідними заяви українського міністра, який не дозволив собі “і сотої частки того, що собі дозволяють відносно України російські представники”.