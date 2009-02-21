На київському іподромі відбувся етап перегонів на кубок мера

На Київському іподромі в суботу відбувся черговий етап кінних перегонів на кубок мера столиці, під час яких перемогу здобув майстер-наїзник Юрій ОБ’ЄДКОВ на коні Гіпноз.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, “усі шанувальники кінного спорту нині висловлюють глибоку вдячність Київському міському голові за відродження іподрому”.

«За всю історію існування Київського іподрому ніколи до нього не було такої уваги, як зараз. Я від імені всіх колег дякую столичному голові за його ініціативу. Іподром ожив і це сталося винятково завдяки зусиллям Леоніда Михайловича (ЧЕРНОВЕЦЬКОГО – УНІАН)», – зазначив володар кубка мера Києва.

У перервах між змаганнями вручили виграші тим, хто робив ставки за допомогою SMS.

Крім того, відбувся розіграш призів серед усіх, хто придбав вхідний квиток вартістю 10 гривень. Їм вручили призи – скутери, телевізори та плеєри.

Також організатори підготували шоу-програму за участю зірок української естради.

Як повідомляв УНІАН, під егідою Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО 7 лютого відбувся перший етап кінних перегонів. Тоді столична влада заявила про початок нового етапу в житті столичного іподрому, який існує з 1969 року.

Крім того, відновлено роботу тоталізатора, а кошти, виручені від гри у тоталізатор, спрямовуються не лише на відродження Київського іподрому та розвиток кінного спорту в столиці, а й на реалізацію благодійних соціальних програм київської влади, зокрема допомоги малозабезпеченим верствам населення столиці, повідомили в мерії.