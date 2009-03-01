За нез'яву на іспити моториста "Фаїни" відрахували з вузу

За те, що наймолодший член екіпажу судна «Фаїна» Артем ГИРЖЕВ, який перебував упродовж чотирьох місяців у полоні піратів Сомалі, не з`явився на екзаменаційну сесію і не вніс плату за навчання в Одеській національній морській академії, був відрахований з вузу, і лише після повернення до Одеси його було поновлено.

Як передає кореспондент УНІАН, матір колишнього 22-річного моториста «Фаїни» Ольга ГИРЖЕВА повідомила журналістам, що через декілька місяців синові, який навчається в морській академії за контрактом, має відбутися захист дипломної роботи.

Що стосується майбутньої роботи, то А.ГИРЖЕВ не розчарувався в обраній професії. «Я вже одержав пропозицію йти в новий рейс, але цього разу з підвищенням на посаді - третім механіком теплохода», сказав він і додав, що про місяці полону навіть згадувати не хоче: «Хай це все залишиться поганим сном».