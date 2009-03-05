Станція метро «Золоті ворота» зранку закриватиметься на вхід

Через ремонт станція київського метро "Золоті ворота" з 5 березня по 12 листопада зранку закриватиметься на вхід. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київського метрополітену.

За інформацією прес-служби, відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 3 березня 2009 р. №232 «Про зміни в режимі роботи станції метрополітену «Золоті ворота» у зв’язку з капітальним ремонтом ескалаторів», з 5 березня по 12 листопада на станції «Золоті ворота» Сирецько-Печерської лінії буде проводитись плановий капітальний ремонт шести ескалаторів нижнього та верхнього нахилів. Упродовж цього періоду режим роботи станції буде змінено. У робочі дні з 08.10 до 09.25 станція буде закриватися на вхід, у цей час два ескалатори нижнього та верхнього нахилу забезпечуватимуть перевезення пасажирів зі станції на поверхню.

На час закриття станції на вхід пропонують користуватися станціями «Театральна», «Хрещатик», «Університет».

Востаннє плановий капітальний ремонт ескалаторів станції «Золоті ворота» проводився у 1998 році. Щодоби пасажиропотік на станції «Золоті ворота» складає 26,5 тис. пасажирів.

Прес-служба повідомляє, що продовжується плановий капітальний ремонт ескалатора №2 верхнього нахилу станції «Університет», який планується ввести в експлуатацію 31 березня п.р.